Lechici poszkodowani w meczu z Jagiellonią? Sędzia Sylwestrzak nie widział, a VAR był... bezradny. Ma się to zmienić

Kiedy VAR może interweniować:

Te przepisy sprawiają, że zespoły mogą czuć się pokrzywdzone. Trwają jednak rozmowy w IFAB (organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry), które mogą zmodyfikować "Protokół gry". O tym niedawno poinformował były sędzia Rafał Rostkowski na łamach portalu TVP Sport.

- Sytuacje z błędnie pokazaną żółtą kartką, która powoduje niesłuszną czerwoną kartkę, podobnie jak sytuacje z niepokazaną żółtą kartką, która powinna spowodować wykluczenie piłkarza z gry, zdarzają się we wszystkich ligach. [...] W naszej propozycji zgłoszonej do The IFAB chodzi o to, aby czerwoną kartką karani byli wszyscy zawodnicy, którzy w czasie meczu zasłużyli na dwie żółte kartki, ale z drugiej strony chodzi również o to, żeby nie byli wykluczani z gry piłkarze, którzy zasłużyli tylko na jedną żółtą kartkę – bez względu na to, czy sędzia boiskowy pomylił się w ocenie pierwszej czy drugiej sytuacji dotyczącej żółtej kartki czy potencjalnej żółtej kartki