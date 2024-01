Leżała na poznańskim Starym Rynku kilkadziesiąt lat. Historyczna kostka trafiła na licytację WOŚP

Diagnozowanie i rehabilitacja po chorobach płuc

W tym roku fundusze zbierane są na zakup sprzętu do diagnozowania oraz monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Środki zebrane w czasie zbiórki. zostaną przekazane na zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej, diagnostyki czynnościowej, diagnostyki endoskopowej, rehabilitacji oraz torakochirgurgii.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia. Tego dnia na ulicach wielu miejscowości spotkać będzie można wolontariuszy, którzy będą zbierać środki do okolicznościowych puszek.

Jacek Jaśkowiak z licytacją na WOŚP

W zbiórkę na finał WOŚP zaangażował się również prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak. Na Allegro można znaleźć licytację historycznej kostki, która przez kilkadziesiąt lat leżała na Starym Rynku. Licytacja obejmuje jedną kostkę kamienną o wymiarach 20x20x20 cm i wadze ok. 20 kg.

- Przez ostatnie 60 lat chodziły po niej pokolenia poznaniaków. Być może były to dzieci wpatrzone w trykające się koziołki na ratuszowej wieży. Może wagarowicze, którzy przychodzili tu tłumnie w pierwszy dzień wiosny lub odwiedzający Stary Rynek turyści przy okazji jarmarków świętojańskich

Miasto zadowolone z remontu Starego Rynku? "Docierają do nas pozytywne opinie"

Kostka, którą można wylicytować trafiła na rynek w latach 1964-65. Podczas remontu Rynku kamienie zostały zdemontowane i poddane selekcji. Pierwsza z nich to materiał najwyższej jakości, który został ponownie wbudowany w nawierzchnię. Druga grupa to pozostałe kostki, które będą użyte przy innych prowadzonych przez Miasto budowach i remontach, z tej puli także pochodzą kostki do licytacji.

Link do zbiórki tutaj: Historyczna kostka ze Starego Rynku od prezydenta Poznania