Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście"

Tuż przed Bożym Narodzeniem poznański Stary Rynek został częściowo udostępniony dla pieszych. Wciąż jednak w remoncie jest jego centralna część - pasaż przy Arsenale, czy okolice domków budniczych. Wciąż odcięta od świata jest restauracja “Pod Pręgierzem”, przed którą nadal stoi koparka. Jej właściciel zwolnił obsługę i zawiesił działalność lokalu do czasu zakończenia remontu.

Te części płyty, które zostały już oddane pieszym, są jednak pozytywnie odbierane przez spacerowiczów. Wskazują oni, że nowa nawierzchnia jest bardziej równa niż poprzednia i wreszcie można po niej przejść w butach na obcasie bez obaw o ich uszkodzenie.

- To jest zmiana na plus, podoba mi się. Już tak długo robią rynek, że jak będą jakieś rzeczy do poprawy to one nie zrobią takiej różnicy. Teraz w końcu można odetchnąć - opowiada pracownica jednej z restauracji.