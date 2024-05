List pożegnalny organizatora turnieju siatkarek Amica Cup w Szamotułach. Po 20 latach ogłosił koniec współpracy z głównym sponsorem

Zobacz też: Amica Cup: W tym roku każdy zespół z innego kraju

Oto treść tego listu:

Rok 2024 jest dla mnie wyjątkowy. W tym roku przypada Jubileusz 20-lecia stworzonego przeze mnie cyklu turniejów siatkarskich kobiet.

Przez 10 lat w ich trakcie rozgrywany był Superpuchar Polski w Piłce Siatkowej Kobiet, którego byłem pomysłodawcą.

Przez te 20 lat przewinęło się wiele gwiazd polskiej i światowej siatkówki, reprezentantek swoich krajów. Nie zapominajmy o gościach specjalnych naszych słynnych " Złotkach" śp. A. Niemczyka.

Wielcy światowi trenerzy z: Polski, Włoch, Niemiec, Czech, Holandii, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Argentyny, Norwegii i chyba jeden z najsłynniejszych naszych trenerów jakim był śp. Andrzej Niemczyk.

Mecze były rozgrywane tuż przed każdym sezonem, co pozwalało trenerom na sprawdzenie swoich zespołów, na jakim są etapie przygotowań.

Poziom rozgrywanych meczy był na bardzo wysokim poziomie. Najczęściej grały to zespoły Mistrzyń i v-ce Mistrzyń swoich krajów: Polski, Niemiec, Czech i Węgier. Opinie o poziomie meczy mogą potwierdzić słowa trenera drużyny Polic Pana Marka Mierzwińskiego: ..." aby być na turnieju w Szamotułach trzeba na to sobie zasłużyć"...

Największym dla mnie wyzwaniem było pozyskanie sponsorów. Był to klucz do stworzenia tak wielkiego przedsięwzięcia. Wielu z nich przez te wszystkie lata nigdy nie odmówiło mi pomocy, zawsze byli ze mną i mnie wspomagali.