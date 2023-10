Lodowisko Malta otwiera się na kolejny sezon! Tym razem może być drożej Nicole Młodziejewska

Ice Party, czyli impreza na łyżwach, to stały punkt Lodowiska Malta, które otwiera się już w sobotę Adam Jastrzebowski

Choć do kalendarzowej zimy jeszcze dużo czasu, to nic nie stoi na przeszkodzie, by podchodzić już powoli do zimowych rozrywek i aktywności. Jedną z nich bez wątpienia jest jazda na łyżwach, dlatego z pewnością dobrą informacją jest fakt, że lodowisko Malta już wkrótce otworzy swoje drzwi.