Ma 16 lat i czwarty nowotwór. Adrian błaga o pomoc! Jego leczenie kosztuje 70 tysięcy miesięcznie

Aby walczyć z chorobą przeszedł ciężką radioterapię i chemioterapię. Niestety ostatni rezonans pokazał wyraźnie, że dotychczasowe, standardowe leczenie przestało działać. Aby zatrzymać chorobę, potrzebne jest leczenie specjalnym inhibitorem. Jest ono jednak bardzo kosztowne – miesięcznie to ponad 70 tysięcy złotych. Celem zbiórki jest zabezpieczenie leczenia na najbliższe miesiące.

- Lek, który jest szansą na zatrzymanie glejaka, muszę przyjąć jak najszybciej! Nic innego nie zostało. To moja jedyna szansa i nadzieja. Dlatego bardzo proszę o wsparcie każdego, kto czyta ten apel. Mam jeszcze tyle marzeń i planów. Nowotwory zabrały mi już tak wiele lat. Wierzę, że to leczenie da mi zdrowie i z Waszą pomocą uda mi się to osiągnąć!