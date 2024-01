Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska - zdjęcia. Tak wygląda prywatne życie i kariera dwojga popularnych dziennikarzy

Życie prywatne i kariera Macieja Orłosia

Orłoś to gwiazda "Teleexpressu" - programu informacyjnego, z którym związał się na 25 lat, czyli w okresie od 1991 do 2016 roku. Po 7,5 roku przerwy w pracy dla TVP ogłoszono, że Maciej Orłoś wraca na antenę. Dziennikarz przywitał się z widzami TVP czwartego stycznia br.

Maciej Orłoś urodził się w Warszawie w 1960 roku. Jest aktorem, dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym. Skończył studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Umiejętności aktorskie rozwijał także w London Academy of Music and Dramatic Art oraz w Eugene O'Neill Theater Center w Stanach Zjednoczonych.

Kim jest Paulina Koziejowska

Paulina Koziejowska to dziennikarka, prezenterka i influencerka urodzona w 1982 roku.

Ma na swoim koncie współpracę z licznymi stacjami. Były to do tej pory TV5, Tele5, Polonia1, TV Disco czy Superstacja.

Jeszcze przed poznaniem Macieja Orłosia, Koziejowska związała się z dużo starszym od siebie aktorem i piosenkarzem Jackiem Borkowskim. Para rozstała się jednak po kilku miesiącach, a pani Paulina wróciła do dawnego narzeczonego.

Gdy ten ostatni zmarł, została sama.