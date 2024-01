Magda Gessler odmieniła bistro "Pyr pyr pyr" w Poznaniu. "Nie zgadniecie co powiedziała"

Lokal przy Głogowskiej 158 nie jest duży – to dwie sale i kilka stolików. W rogu za ladą stoi piec, a pod nogami biega piesek. Kuba i Ania bardzo cenią sobie zmiany, jakie w ich bistro wprowadziła Magda Gessler na początku grudnia ubiegłego roku. Rozmawialiśmy wtedy z właścicielami - są przekonani, że rewolucja się udała.

W połowie grudnia, zaledwie 2 tygodnie po rewolucji - Magda Gessler wróciła do bistro Pyr pyr pyr i przeprowadziła wizytę kontrolną. Nie wiadomo jaki werdykt wydała znana restauratorka, dopóki odcinek nie zostanie wyemitowany jest to tajemnica. Właściciele zdradzili jednak co nieco w poście na Facebooku.