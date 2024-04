Majówka 2024: 1 maja jakie to święto? Czy 1 maja są otwarte sklepy? Czy 1 maja trzeba pójść do kościoła? Czy 1 maja jest wolny od pracy? Adrianna Jackowiak

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy jest obchodzony na całym świecie od 1890 roku, aby uczcić pamięć strajkujących robotników, którzy zginęli podczas pacyfikacji pochodów w Chicago w roku 1886. gov.pl Zobacz galerię (6 zdjęć)

Pierwszy dzień maja, czyli 1 maja, to nie tylko początek długiego weekendu, ale także ważne święto obchodzone na całym świecie. W Polsce jest to Święto Pracy, które ma długą historię i głębokie znaczenie społeczne. Święto to jest okazją do upamiętnienia walki robotniczej o godne warunki pracy i prawa pracownicze. To czas, kiedy ludzie demonstrują solidarność z pracownikami z całego świata oraz przypominają o konieczności zapewnienia godnych warunków pracy dla wszystkich.