Mamy to! Manul Magellan z Poznania wygrywa. Magellan najważniejszym i najpiękniejszym manulem świata 2023

Manul Magellan z Poznania

- Pomóżcie prosimy zbudować dla Magellana wypasiony wybieg z kotnikiem - statkiem. Bo jeśli Magellan wygra Puchar Świata - to mu się to po prostu należy, a jeśli zostanie wice- to będzie na takim w.. ysokim c emocjonalnym, że w Poznaniu świąt nie będzie. Nie czekając na ostateczny rezultat zmagań z kotem z Japonii, ruszamy z akcją: wybieg-statek dla Magellana. Serdecznie prosimy o pomoc: PKO BP S.A. 98 1020 4027 0000 1602 1441 7713; Tytuł wpłaty: "Cisna i przyjaciele", KOD BIC(SWIFT): BPKOPLPW IBAN: PL + numer konta

O Magellanie z poznańskiego zoo głośno zrobiło się już w 2020 roku, kiedy to futrzak postanowił... uciec z ogrodu zoologicznego. Na szczęście udało się go odnaleźć. Siedział pod jednym z samochodów w pobliżu hodowli gołębi. Tak bardzo nie chciał opuszczać swojej kryjówki, że pracownicy zoo musieli wczołgać się pod pojazd, by wyciągnąć zwierzaka. Wtedy też nadano mu imię na cześć znanego podróżnika - Ferdynanda Magellana.