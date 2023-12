"Nie jesteśmy postrzegani tylko jako ekoterroryści". Otwarte Klatki zyskują coraz większy rozgłos

Czym się zajmujecie jako Otwarte Klatki?

Obszar, którym osobiście się zajmuję to koalicja społeczna “stop fermom przemysłowym”. Kładzie ona nacisk na chów intensywny, niezrównoważony, który wpływa zarówno na mieszkańców, jak i na innych rolników. To jest poważny problem, ponieważ nie można oddać wsi we władanie dużych koncernów. Mamy ich w Polsce kilka i tworzą one tak gigantyczne inwestycje, że naszemu rolnikowi jest coraz trudniej z tym konkurować.

To niespotykane, by organizacja walcząca o prawa zwierząt dostawała możliwość wygłoszenia prelekcji podczas forum rolników i agrobiznesu.

Sam byłem zaskoczony tym zaproszeniem. Myślę, że jest to dobry sygnał, że zaczynamy rozmawiać o tym, a nie jesteśmy wyłącznie postrzegani jako wróg rolnictwa, wróg hodowców, ekoterrorysta i tak dalej – tych epitetów spotykaliśmy w przeszłości bardzo dużo. Myślę, że postrzeganie naszej organizacji się zmienia, kontaktuje się z nami bardzo dużo rolników.