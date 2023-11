"Zawsze jest za mało darczyńców i wolontariuszy". Liderka Szlachetnej Paczki z Poznania o pięknie akcji, skandalu oraz problemach

Rozpoczęła się tegoroczna 23 edycja Szlachetnej Paczki, a na stronie organizatorów podano listę potrzebujących rodzin czekających na pomoc. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada, a na tydzień przed świętami odbędzie się tzw. weekend cudów, czyli wielkie rozwożenie paczek. Z Klaudią Deja, liderką rejonu Winogrady w Poznaniu oraz wieloletnią wolontariuszką Szlachetnej Paczki rozmawiamy o akcji, która łączy Polskę.

"Zawsze jest za mało darczyńców i wolontariuszy"

Nie brakuje państwu darczyńców ani wolontariuszy?

Zawsze jest za mało darczyńców i wolontariuszy. Uważam jednak, że zawsze powinniśmy być dumni z tego, co mamy. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, zawsze mogłoby być ich więcej i dla nich też znalazłaby się praca. W sprawie darczyńców, to dopiero w sobotę otworzyliśmy rejon, więc trudno jest przewidzieć, czy wszystkie rodziny zostaną wybrane przez darczyńców. Wiemy, jak to było w latach ubiegłych, że te rodziny na samej końcówce dość długo pozostawały bez darczyńcy. Czy przyjmują państwo nadal zgłoszenia osób potrzebujących?

Jeszcze do 30 listopada można zgłaszać rodziny. Niestety prawdopodobieństwo, że te rodziny zostaną odwiedzone jest mniejsze - możemy po prostu nie zdążyć. Jeżeli komuś jest potrzebna pomoc, to postaramy się zrobić wszystko, żeby takie rodziny odwiedzić.

Jaką pomoc oferuje Szlachetna Paczka?

Jaką pomoc można otrzymać w ramach Szlachetnej Paczki?

Rodziny zgłaszane do nas są bardzo ubogie, więc podstawowe rzeczy są dla nich najważniejsze. Głównie jest to żywność, środki czystości, ciepła, odzież, podstawowe wyposażenie mieszkania takie jak koce, poduszki, kołdry. Czasem rodziny mają braki z takim asortymencie jak lodówki, pralki. Czasem, gdy są to seniorzy, potrzebują takiego wsparcia jak pampersy czy podkładki higieniczne. Paczka jest bardzo spersonalizowane – my dokładnie pytamy co takiej osobie potrzeba.

Co jest najpiękniejsze w Szlachetnej Paczce?

Najpiękniejsze w Szlachetnej Paczce jest dla mnie to, że paczka łączy Polskę - całe pokolenia ludzi o różnych możliwościach. W paczce można być potrzebującym, ale też można być darczyńcą, można być wolontariuszem, ale również można wspierać paczkę w różnych aspektach - dla każdego coś się znajdzie. Dlatego uważam, że paczka jest fantastycznym łącznikiem społeczeństwa w Polsce. Każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie, każdy może odegrać ważną rolę.

Wpływ skandalu z byłym szefem Stowarzyszenia "Wiosna"

Czy skandal z ks. Jackiem Stryczkiem byłym szefem Stowarzyszenia "Wiosna" w sprawie mobbing’u negatywnie wpłyną na odbiór przez ludzi Szlachetnej Paczki?

Myślę, że jedna osoba nie stanowi o tysiącach osób, które działają w Szlachetnej Paczce. Jest to już daleko za nami i nie ma wielkiej potrzeby do tego wracać. Bez problemu dalej działamy, wspieramy, pomagamy ludziom. Myślę, że zmiany na pewno wyszły nam na lepsze i fajnie się stało, że udało nam się z tego otrząsnąć i iść dalej.

Zdarzają się sytuacje, w których potrzebujący starają się oszukać państwa?

Bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby rodziny faktycznie były potrzebujące. Jeżeli uważamy, że mamy do czynienia z rodziną roszczeniową bądź ta pomoc nie jest potrzebna, wtedy decydujemy o niewłączeniu takiej rodziny do programu. Większość rodzin jest zgłaszana przez instytucje publiczne, zwłaszcza instytucje pomocowe – są one tam wstępnie sprawdzane. Czy się zdarzają przypadki oszustwa? Bardzo rzadko tak naprawdę są to takie marginalne kwestie.

Czy nadal można zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?

Zgłoszenia na ten rok są już zamknięte. Osoby, które chciałyby pomóc, mogą odzywać się na rejonowych fanpage'ach Szlachetnej Paczki na Facebook’u. Będzie można jeszcze pomóc w zapewnieniu transportu, czy też przy noszeniu paczek - taka pomoc może być potrzebna w danym rejonie. By, zostać wolontariuszem wystarczy mieć po prostu dużo chęci, a całą resztę my nauczymy.

Kiedy paczki będą rozwożone?

Podczas "weekendu cudów", który przypada na 16 i 17 grudnia tego roku. Darczyńcy przywożą paczki do magazynu, a my te paczki zawozimy jako wolontariusze do potrzebujących rodzin.

