Manifestacja przed budynkiem TVP3 w Poznaniu. "To nasze prawdziwe okno na świat". Zobacz zdjęcia

Stacja TVP Info przestała nadawać tuż przed południem. Podobny los dotknął regionalne stacje Telewizji Polskiej. W środę wieczorem przed siedzibą TVP3 Poznań na ul. Serafitek 8 w Poznaniu zorganizowano protest.

- Nie wiem, dlaczego telewizja publiczna przez 8 lat, nie pałkowała Polakom do głowy, że Balcerowicz nas okradł i za okradzione pieniądze zbudowali telewizje, które ogłupiały ludzi. Dzisiaj mamy do czynienia nie z narodem, tylko sektą, która powtarza prawdy głoszone w TVN - to jest sytuacja katastrofalna