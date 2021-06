Maria i Lech Kaczyńscy zostali patronami skweru w pobliżu Cytadeli. Taką decyzję podjęli poznańscy radni po burzliwej dyskusji

Grzegorz Ganowicz przypomniał, jak w imieniu poznaniaków pełnił wartę przy trumnach pary prezydenckiej. - Uważałem, że tak należy, bo zginęła para prezydencka, zginął prezydent kraju, wykonując swoje obowiązki - zaznacza Ganowicz. - Oddzielam to od polityki bieżącej, spraw sprzed 11 lat, oddzielam od oceny prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński to inna osoba niż Jarosław Kaczyński, nie identyfikuję go z komisją smoleńską, Macierewiczem, choć nigdy bym na niego nie zagłosował. Ośmieliłbym się powiedzieć, że Lech nigdy nie dopuściłby do tego co teraz robi Jarosław.

- Grzeszycie naiwnością - zwrócił się do radnych Platformy Wojciech Kręglewski, radny KO. I przypomniał oskarżenia kierowane pod adresem Donalda Tuska czy Ewy Kopacz po katastrofie smoleńskiej czy słowa wykrzyczane przez Jarosława Kaczyńskiego do opozycji: "Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego brata. Zniszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami".