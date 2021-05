Prezydent Jacek Jaśkowiak chce w Poznaniu skweru Marii i Lecha Kaczyńskich. Decyzja w rękach radnych. Zapadnie na sesji

W przeciwieństwie do klubu Wspólnego Poznania, który na razie nie chce jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii „za” lub „przeciw” w Koalicji Obywatelskiej rysuje się jednoznaczny podział na zwolenników i przeciwników patronów skweru. Pogłębił go wpis Rafała Grupińskiego, posła KO, który zaapelował do radnych, by nie poprali tego projektu. „ Lechowi Kaczyńskiemu zapewne obojętne jest dziś, ile i gdzie ma pomników, ulic czy skwerów. Natomiast nieobojętne to jest tym, którzy na Jego śmierci zbudowali katastrofalny podział w narodzie i w efekcie antywolnościową, depczącą Konstytucję RP, władzę. Nie róbmy im prezentu w Poznaniu...” – napisał Grupiński.