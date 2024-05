Matura w Szkole w Chmurze. Młodzi piszą na MTP

W Poznaniu w tym roku do egzaminów maturalnych podeszło 900 uczniów Szkoły w Chmurze . Matury odbywają się zarówno na Międzynarodowych Targach Poznańskich w pawilonie 6, jak i w budynku Stowarzyszenia Księgowych.

Pani Beata przyjechała ze swoim synem, by ten mógł zdać egzaminy aż z kujawsko-pomorskiego. Zdecydowali się na "chodzenie" do szkoły w chmurze ze względu na wygodę. Syn nie mógł pogodzić swoich wielu zainteresowań z regularnym chodzeniem do "normalnej szkoły".