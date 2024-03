Medalistka olimpijska w Poznaniu. Będzie trenować młodych adeptów podczas Brother Champion Judo Camp

Tegoroczny Brother Champion Judo Camp będzie dziesiątą edycją tej wyjątkowej w skali kraju imprezy. Ponad 500 uczestników, w tym sześć ekip zagranicznych. To oznacza, że poznański camp zatacza coraz większe kręgi i cieszy się sporym zainteresowaniem poza granicami naszego kraju.

- Od 1996 roku Polska nie zdobyła medalu olimpijskiego w judo. Zapraszamy więc gwiazdy, aby dzieciaki zobaczyły, że można to zrobić. Że te postaci istnieją. To dla nich mega inspiracja i mega motywacja, aby trenować, by w przyszłości zdobyć ten medal. Jessica ma koronną technikę, rzuca i wygrywa. Jest to jedna z koronnych technik, często używana w tym sporcie. Liczę, że będzie ogromne zainteresowanie uczestników, aby zobaczyć, w jaki sposób to robi