Media publiczne postawione w stan likwidacji. Profesor UAM: "Rządzący mają bardzo mocny argument"

Profesor UAM odniósł się również do tematu pluralizmu w polskich mediach.

– Zwolennicy zmian, które miały miejsce w mediach ostatnich latach, mówili, że skoro mamy liberalny TVN, centrowy Polsat, to powinniśmy mieć konserwatywne TVP, czyli tak zwany pluralizm zewnętrzny. To błędne rozumienie, ponieważ media prywatne mogą mieć linię programową, jaką chcą, natomiast media publiczne są zobowiązane ustawowo do zapewnienia bezstronności i pluralizmu