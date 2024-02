Mężczyzna wpadł do studzienki kanalizacyjnej w Dobieszczyznie w powiecie jarocińskim. Nie udało się go uratować Paweł Antuchowski

Mężczyzny nie udało się uratować. Jarosław Jakubczak/zdjęcie ilustracyjne

Tragiczny wypadek wydarzył się we wsi Dobieszczyzna, w gminie Żerków. Mężczyzna wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Niestety, po mimo szybkiej interwencji służb i reanimacji nie udało się go uratować. Feralna studzienka znajdowała się na terenie jednej z posesji.