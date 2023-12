Miasteczko powstańcze i koncert na MTP w Poznaniu. Świętujemy rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Inauguracją obchodów stała się uroczystość wręczenia statuetek Doboszy Powstania Wielkopolskiego, która odbyła się 11 grudnia. Teraz, w sobotę i niedzielę 16 i 17 grudnia odbędą się kolejne ważne etapy okazywania naszej regionalnej dumy.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, zaprasza do wspólnego świętowania w czasie koncertu „Wielkopolska GRA! dla muzeum” oraz odwiedzin miasteczka powstańczego na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

– Powstanie Wielkopolskie to powstanie zwycięskie, wydarzenie radosne w historii Wielkopolski. To powód, by tę rocznicę obchodzić radośnie i tak do niej podchodzić. W 105. rocznicę proponujemy nieco więcej niż podczas dotychczasowego, corocznego świętowania. Stąd w tym roku dwa momenty kulminacyjne obchodów – miasteczko, w którym będzie można poczuć ducha historii, i wyjątkowy koncert