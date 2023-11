Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W jaki sposób przeciwdziałać dyskryminacji? Odpowiada psycholog społeczny Emilia Ratajczak

Jak można przeciwdziałać dyskryminacji? Odpowiada psycholog społeczny. Łukasz Gdak / zdj. ilustracyjne

Dzień Tolerancji zachęca do dyskusji. Żeby jednak mówić o tolerancji, trzeba powiedzieć o nietolerancji. - Jeżeli my mamy swoją koncepcję i ktoś inny ma inną, to ktoś z nas musi się mylić czy błądzić, ale oczywiście nie my, bo my mamy rację - mówi profesor Stanisław Zbigniew Kowalik.