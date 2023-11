Zagadkowa śmierć dwóch nastolatek w Poznaniu

Redakcja Radia Zet zapytała prok. Wawrzyniaka także o to, czy śmierć kobiet mogła zostać spowodowana zażyciem konkretnych leków, jednak na razie nie można tego potwierdzić.

W połowie listopada doszło do śmierci dwóch młodych kobiet. Gazeta Wyborcza informuje, że ciała 16-latki i 19-latki znaleziono w mieszkaniach w Suchym Lesie i na poznańskim Nowym Mieście. Z kolei życie młodego chłopaka udało się uratować w szpitalu. Z powodu niewyjaśnionych przyczyn zgonu w tak młodym wieku śledztwo w tej sprawie prowadzi poznańska policja pod nadzorem prokuratora. Na razie obie te sprawy są badane odrębnie. Ciała zmarłych kobiet zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.

Niewyjaśnione śmierci młodych kobiet. W tle narkotyki?

Śledczy podejrzewają, że nastolatki przedawkowały nieznaną substancję odurzającą. Na razie jednak trzeba poczekać na sekcję zwłok i badania toksykologiczne. Według ustaleń Wyborczej, według policjantów nic nie wskazuje na to, by w mieście pojawiły się nieznane wcześniej, a jednocześnie bardziej niebezpieczne od dotychczasowych, narkotyki lub dopalacze.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, pierwsze ciało znaleziono 11 listopada w mieszkaniu na terenie gminy Suchy Las pod Poznaniem. W pokoju leżała martwa 16-latka, jej 17-letniego kolegę karetka zabrała do szpitala z objawami silnego odurzenia. Udało się go uratować. Z kolei 13 listopada w mieszkaniu na Nowym Mieście w Poznaniu znaleziono nieprzytomną 19-latkę. Zmarła po kilku godzinach w szpitalu. W obu przypadkach, jak podaje Wyborcza, policja miała informacje, że nastolatki miały wcześniej kontakt z narkotykami.

Jedna z hipotez, którą sprawdzają funkcjonariusze, zakłada, że nastolatki mogły zażyć bardzo silne opioidy. W legalnej sprzedaży są one dostępne wyłącznie na receptę jako leki przeciwbólowe, co więcej - silnie uzależniają. Lekarze przepisują je zazwyczaj przy bólu trudnym do zniesienia, np. w terminalnej fazie raka.

