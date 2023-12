Mieszkasz tu? Takie są najmniejsze gminy wiejskie w Wielkopolsce. Niektóre z nich mają mniej niż 50 km². Poznaj ranking

Województwo wielkopolskie w liczbach

Cała Wielkopolska ma powierzchnię 29 826,51 km², co stanowi 9,5 proc. powierzchni Polski. Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności.

W 2021 roku w Wielkopolsce jedynie 53,6% ludności zamieszkiwało miasta, co było wartością niższą od średniej dla Polski (59,8%). Gęstość zaludnienia województwa wynosiła w tym okresie 117 osób na 1 km2 (Polski – 122 os./km2). Tereny północne to obszary o najmniejszej koncentracji ludności – należą do nich powiaty: złotowski, czarnkowsko-trzcianecki oraz międzychodzki (40-50 osób na 1 km2). Największa liczba ludności skoncentrowana jest w gminach wokół aglomeracji poznańskiej oraz w miastach na prawach powiatu.