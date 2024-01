Mikael Ishak jest zdrowy, ale problemy Lecha Poznań w obronie nie zniknęły

- Zaczęliśmy nad tym pracować. Z Mariborem wyglądało to dużo lepiej, z kolei w meczu z Szachtarem do momentu kontuzji Ishaka, też mieliśmy momenty dobrego grania, lecz zabrakło nam trochę spokoju przed polem karnym. Pozytywne jest to, że swój plan na to zgrupowanie zrealizowaliśmy w 100 procentach i zawodnicy zaczynają rozumieć, w których przestrzeniach mają się pojawiać. Cieszy, że potrafiliśmy kreować sobie sytuacje. Mamy jeszcze dwa tygodnie przygotowań i jestem przekonany, że poprawimy to, co nie do końca jeszcze dobrze funkcjonuje