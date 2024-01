Kolejorz kończy zimowe zgrupowanie w Turcji. Niebiesko-biali przez 11 dni przygotowywali się do rundy wiosennej w Belek. W tym czasie Lech rozegrał trzy sparingi. W pierwszym tygodniu uległ austriackiemu LASK Linz 0:3. Natomiast w czwartek 25 stycznia poznaniacy wyszli na boisko dwukrotnie. O godzinie 12 czasu polskiego podopieczni Mariusza Rumaka bez większych problemów uporali się ze słoweńskim NK Maribor (3:0), cztery godziny później rywalizowali zaś z Szachtarem Donieck.

Dla Lecha był to bardzo poważny sprawdzian przed wznowieniem rozgrywek. Ukraińcy to uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów. W tym sezonie rywalizowali w niej z FC Barceloną, FC Porto oraz Royal Antwerp. Zajęli 3. miejsce w grupie i na wiosnę zagrają w Lidze Europy, gdzie ich przeciwnikiem będzie francuska Marsylia. Dlatego też Mariusz Rumak wystawił bardzo mocną jedenastkę, prawdopodobnie taką, jaka mierzyć się będzie w ligowym spotkaniu przeciwko Zagłębiu Lubin już 10 lutego.

Kapitan Lecha Poznań zszedł z urazem

Mimo różnicy klas między ekipami, początek spotkania należał do poznaniaków. Kolejorz częściej utrzymywał się przy piłce, dobrze wychodził spod pressingu, a nawet sam skutecznie naciskał przeciwnika, powodując, że podopieczni chorwackiego szkoleniowca Marino Pusicia się gubili. Jedną próbą strzału popisał się Kristoffer Velde, lecz Dmitro Ryznyk cały czas zachowywał czyste konto.

Kilka chwil później do groźnej sytuacji doszło w polu karnym Szachtara. W nim kapitan Kolejorza Mikael Ishak zderzył się z golkiperem Ukraińców. I tak jak Ryznyk wstał o własnych siłach, tak Szwed musiał skorzystać z pomocy fizjoterapeutów. Niestety Ishak musiał zejść z urazem do szatni, a w jego miejsce pojawił się Michał Gurgul. Na razie nie wiadomo, jak groźna jest kontuzja środkowego napastnika Lecha.

Zawodnicy Szachtara zauważyli, że lechici mają problem na lewej stronie defensywy, dlatego też co chwilę tą flanką próbowali zagrozić Kolejorzowi. Bardzo aktywny był wspomniany Zubkov, który szukał okazji do podwyższenia rezultatu, jednak Miha Blazić czy Bartosz Salamon naprawiali spóźnienie Douglasa.

Ukraińcy grali bardzo nieustępliwie. Do tego stopnia, że ekipa Rumaka często musiała prosić o pomoc swoich masażystów. Tak było m.in. w przypadku Joela Pereiry, który również przez długi czas nie podnosił się z boiska.

Po przerwie Kolejorz wyglądał ospale. Można było odnieść wrażenie, że lechici marzą o tym, aby jak najszybciej zakończyć to spotkanie i udać się już do domu.

Ośmiokrotny mistrz Polski przebudził się po godzinie gry. Karlstroem przejął futbolówkę w środku boiska, zgrywając ją do Veldego. Norweg wszedł w szesnastkę ogrywając trzech rywali, jednak czwarty zawodnik Szachtara go sfaulował, a sędzia bez zawahania podyktował karnego. Do piłki podszedł Hotić, ten jednak trafił w słupek. Futbolówka szczęśliwie trafiła pod nogi Michała Gurgula, który po dobitce zmniejszył rozmiary porażki.