Lech Poznań - NK Maribor 3:0. Filip Szymczak i Antonio Milić katami Słoweńców. Powtórka po czterech latach

Tym razem pogoda w Belek dopisała. W przeciwieństwie do pierwszego sparingu z LASK Linz (0:3), który toczył się podczas ulewy, boisko było idealnie przygotowane, a warunki sprzyjały temu, by lechici mogli pokazać nad czym pracowali podczas tureckiego zgrupowania. Lepsze humory po tym sparingu mogą mieć też kibice, bo choć do starcia z Mariborem trener Mariusz Rumak nie desygnował "galowego" składu, zespół prezentował się nieźle.

Dwa gole Filipa Szymczaka

Podobać się mogło to, w jaki sposób lechici przechodzą z defensywy do ataku. Kwekweskiri z Marchwińskim starali się wymieniać szybkie podania w środku pola, więcej było też prób prostopadłych zagrań do Filipa Szymczaka. Aktywny był Adriel Ba Loua, który często zmieniał pozycję i starał się dokładnie dośrodkowywać w pole karne. Po akcji Iworyjczyka padł pierwszy gol dla Lecha. W 10 min. do jego podania wystartował Filip Szymczak i precyzyjnym strzałem umieścił z 6 metrów piłkę w siatce.