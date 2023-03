Ministerstwo zdrowia nie sfinansuje Remdesiviru. Lek stosowany przy COVID-19 nie leczy?

Jak wskazywał rzecznik resortu, wszystkie badania obejmowały pacjentów z umiarkowanym bądź ciężkim przebiegiem Covid-19. Podał, że w przeważającej mierze badania nie wykazały by stosowanie terapii Remdesivirem wpłynęło na spadek śmiertelności pacjentów .

Remdesivir nie jest skuteczny?

Ministerstwo Zdrowia nie będzie finansować zakupu Remdesiviru

W pandemii Remdesivir leczył ciężkie przypadki COVID-19

Przypomnijmy, że Remdesivir to lek przeciwwirusowy, który wcześniej wykorzystywany był m. in. przy leczeniu gorączki krwotocznej Ebola, jak i w walce z wirusami SARS i MERS, również należącymi do grupy koronawirusów. Poznański szpital jest jednym z czterech ośrodków w Polsce, które testują ten lek. Pierwszą dawkę Remdesiviru w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu podano 27 maja 2020 roku.