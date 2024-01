Ciężki przebieg i powikłania - to powoduje nowy podwariant koronawirusa. Wciąż brakuje szczepionek, które miały przed nim chronić

Niestety, w wielu miejscach w Polsce, już pierwszego dnia szczepionek zabrakło. Mimo kolejnych dostaw sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie i braki wciąż są odczuwalne.

W piątek przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia poinformowali jednak o kolejnej dostawie preparatów.

– Do 19 stycznia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dostarczy kolejne 80 tys. szczepionek do placówek POZ, aptek, szpitali i Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory do punktów szczepień trafiło ponad 700 tys. szczepionek, dzięki czemu zaszczepiło się już 447 tys. osób – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.