Wyposażenie i dodatki w mieszkaniach w starym stylu zyskują w ostatnim czasie rzesze fanów. Znudzeni nowoczesnymi faktorami, strukturami, wzorami i urządzeniami wracamy do klasyki. Takie rzeczy z duszą tworzą specyficzny klimat i wywołują nostagię. Retro, czyli nowe produkty stylizowane na te sprzed, jest dziś niezwykle popularne. Można też poszukać na strychu czy w piwnicach zapomniane szpargały i nadać im nowoczesny styl. Takie drugie życie staroci w nowoczesnej odsłonie to właśnie styl vintage.

Retro i vintage w modzie

Renesans przeżywają również płyty winylowe i kasety, a co za tym idzie sprzęt potrzebny do ich słuchania. Gramofony, adaptery, walkmany, ale też radia w stylu vintage i retro robią prawdziwą furorę. Taki klimat jest dziś w cenie. Wiele osób uważa, że dźwięk płyt winylowych jest cieplejszy i bardziej naturalny niż cyfrowych formatów. Płyty winylowe stanowią cenne wydania albumów, co przyciąga kolekcjonerów i pasjonatów muzyki. Płytom winylowym towarzyszy często unikatowa sztuka okładki, co przyciąga wielu estetów i miłośników sztuk. Oprócz tego, dla wielu osób stare rzeczy są związane ze wspomnieniami i nostalgią, przypominając im lata młodości.