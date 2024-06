Modne projekty łazienek od Krzysztofa Mirucia. Oto projekty z programu HGTV

Krzysztof Miruć urodził się w 1976 roku w Giżycku. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 2002 roku z tytułem magistra inżyniera. Ukończył też jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Paryżu Ecole d’Architecture de Paris-la-Villette.

Projekty Krzysztofa Mirucia są stylowe i dostosowane do budżetu klienta. Architekt przygotowuje projekty zgodnie z zamówieniem uczestników. W programie Zgłoś remont uczestnicy oddają swoje mieszkanie w ręce Mirucia, który przygotowuje projekt zgodnie z ich oczekiwaniami. To inwestorzy ustalają budżet i zmiany jakich potrzebują. Wracają do swojego domu, gdy remont jest już zakończony.