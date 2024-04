Oto modne projekty od Krzysztofa Mirucia. Tak zmienił wnętrza domów uczestników programów HGTV

Krzysztof Miruć od kilku lata zajmuje się już remontami mieszkań uczestników programów HGTV. W programie Zgłoś remont uczestnicy zgłaszając się do programu decydują co chcą wyremontować i ile pieniędzy przeznaczą na metamorfozę. To właśnie pod budżet architekt przygotowuje projekt. Stara się także dopasować wnętrze do uczestników i ich upodobań.

Przeczytaj: Oto najmodniejsze łazienki w 2024 roku. Pomysły Krzysztofa Mirucia

W programie uczestnicy widzą projekt do którego zgłaszają uwagi a potem muszą zaufać architektowi bo wracają na gotowe mieszkanie - posprzątanego i udekorowanego w najmniejszym szczególe.