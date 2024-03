Oto najmodniejsze łazienki w 2024 roku. Pomysły Krzysztofa Mirucia

Łazienka to dla jednych miejsce długiego relaksu w wannie dla innych szybkiego prysznica. Bez względu na to jak spędzamy tam czas to pomieszczenie w którym powinno być ładnie, funkcjonalnie i praktycznie, ale przede wszystkim powinno być łatwe w czyszczeniu.

Przeczytaj: Te kuchnie zaprojektował Krzysztof Miruć. Oto modne zagospodarowanie kuchni

Do małych łazienek w blokach szczególnie przyda się projektant, który wykorzysta każde miejsce i sprawi ze łazienka będzie ładna i wygodna. Mamy dla Was kilka propozycji od znanego architekta z HGTV. Krzysztof Miruć od lat zmienia mieszkania i domy w programach wnętrzarsko-remontowych: Zgłoś remont i Weekendowa metamorfoza.