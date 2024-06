Motor Lublin awansował do ekstraklasy po 32 latach. To był prawdziwy thriller! Zawodnicy dostaną sporą premię

Pierwsza bramka padła bardzo szybko, bo w 13. minucie meczu, w wyniku serii błędów. Kacper Rosa wznowił grę, podając do Kamila Kruka, który źle przyjął piłkę i próbował odegrać ją z powrotem do bramkarza. Z tego prezentu skorzystał Olaf Kobacki, który ją przejął i strzelił gola. Był to kluczowy moment pierwszej połowy, w której brakowało sytuacji podbramkowych. Piłkarze Motoru starali się odpowiedzieć, ale to Arka miała groźniejsze okazje i do przerwy utrzymał się wynik 1:0.