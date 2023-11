Cmentarze w Poznaniu tuż przed świętem Wszystkich Świętych

Tłumy sprzedawców i kupujących, kwiaty we wszystkich możliwych kolorach, przeróżnego rodzaju znicze i wszechobecny brak miejsc parkingowych. Choć to jeszcze nie 1 listopada, to już na wszystkich cmentarzach w Poznaniu da się zauważyć wzmożony ruch. Poznaniacy chętnie ruszyli porządkować groby zmarłych zarówno swoich bliskich, jak i znanych oraz zasłużonych wielkopolan.