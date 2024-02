Na poznańskim Świerczewie rozpoczyna się przebudowa dróg. Jakie będą zmiany?

W ocenie inwestora dzięki inwestycji poprawi się komfort poruszania się okolicznych mieszkańców.

– Obecnie ul. Stefańskiego to droga o nawierzchni gruntowej, w ramach prac przewiduje się tam wykonanie umocnionej nawierzchni pieszo-jezdni. Prace dotyczyć też będą zjazdów do posesji, planowane jest także nowe oświetlenie i budowa kanału technologicznego. Z kolei ul. Kwiatkowskiego częściowo pokryta jest asfaltem, ale już bardzo zniszczonym, co także się zmieni – przewidziano tam wykonanie umocnionej nawierzchni jezdni, ale też chodników po obu stronach oraz miejsc postojowych. Na tej ulicy także planowana jest budowa kanału technologicznego