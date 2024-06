Nadchodzi Dzień Ojca. Tatą być nie zawsze znaczy to samo. "Na Dzień Matki dostałem od Kubusia laurkę" - opowiada samotny ojciec Paweł

- Dziecko to istota zmienna, do której wciąż trzeba się dostosowywać. Jestem ojcem, który narzuca pewne reguły, ale jest przy tym elastyczny. Trudno wychowywać dzieci według schematów, bo każdy człowiek jest wyjątkowy. Nie ma tu instrukcji obsługi, to są rzeczy instynktowne. Choć może to zabrzmi idyllicznie, naprawdę cieszę się każdym dniem bycia tatą! W porównaniu z tym, kariera muzyczna to tylko środek do celu - stwierdza Piotr Górny.