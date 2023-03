Najmniej kaloryczne warzywa. Można zjeść ich dużo, a nie przybierze się na wadze!

Te warzywa mają najmniej kalorii

Warzywa stanowią podstawę piramidy zdrowego żywienia. Powinny znaleźć się w jadłospisie każdego człowieka. Według zaleceń dietetyków dobrze jest dodawać je niemal do wszystkich posiłków w ciągu dnia.

Warzywa zawierają wiele właściwości zdrowotnych i dostarczają dużo wartości odżywczych. Przede wszystkim to skarbnica witamin. Stanowią dobre źródło beta-karotenu, witamin z grupy B, C, E, K i PP, które regulują wszelkie procesy zachodzące w organizmie. Są one odpowiedzialne m.in. za trawienie, poziom cholesterolu, odporność, gojenie się ran, wzrok, metabolizm, ciśnienie krwi czy prawidłową pracę układów sercowo-naczyniowego oraz nerwowego.

Ponadto, zawarte w nich minerały są budulcem kości i zębów oraz regulatorem gospodarki kwasowo-zasadowej, hormonalnej organizmu. Jakie minerały znajdziemy w warzywach? Choćby takie jak sód, potas, wapń, mangan, żelazo, cynk, fluor, fosfor i jod.