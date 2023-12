Nakarmili głodnych poznaniaków! To ostatnia w tym roku akcja Zupy Na Głównym

Nakarmili głodnych poznaniaków

Co tydzień w sobotę wolontariusze Zupy Na Głównym karmią około 200 pustych żołądków najbiedniejszych poznaniaków. Zupa to nie tylko posiłek, ale również pretekst do rozmowy oraz udzielenia niezbędnej pomocy.

– W momencie wydawania posiłku mamy pracownika socjalnego rozmawiającymi z osobami, które pojawiły się po raz pierwszy. Po to, żeby taka osoba mogła przyjść do nas i skorzystać ze wsparcia psychologa, psychiatry, prawnika. Mamy to zabezpieczone przez urząd miasta Poznania. Na dworcu też robimy opatrunki i tutaj ukłon należy się dla centrum powiadamiania ratunkowego 112. Przywieziono różnego rodzaju środki opatrunkowe i leki

– opowiada Wioletta Bogusz, współzałożycielka Zupy Na Głównym.