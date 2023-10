Natalia Nykiel - prywatne zdjęcia. Tak żyje 28-letnia artystka. Zobacz jej stylizacje i jak spędza wolny czas Sandra Szymańska

Natalia Nykiel to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Dyskografia piosenkarki obejmuje trzy albumy studyjne, dwa minialbumy, jeden album koncertowy. Zobacz jej prywatne zdjęcia >>>>> AKPA Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Piosenkarka Natalia Nykiel, gdy nie pracuje intensywnie nad promocją nowych singli, wypoczywa w ciepłych krajach lub aktywnie na rowerze. Jej najnowszy hit po "Bye, Bye" i "Delcie" to "Do It Again". Finalistka drugiej edycji programu The Voice of Poland pokazuje w mediach społecznościowych, jaka jest poza sceną muzyczną. Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie królowa polskiego electro popu.