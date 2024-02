Nauka alternatywna w Poznaniu. W Ferajnie dzieci nie mają ocen, sprawdzianów i kartkówek. Sprawdziliśmy, jak wygląda taka edukacja!

W szkołach Ferajny lekcje nie trwają 45 minut. Są bloki zajęć, które w zależności od przedmiotu są różnie podzielone. Nie ma kartkówek i sprawdzianów. Nie ma również ocen.

- Jest opinia zwrotna (ang. feedback)i to jest niezwykle ważne, żeby dzieci same potrafiły określić to, czego jeszcze nie umieją, co umieją, co potrzebują poprawić i nad czym popracować. To rozwija kompetencje samooceny i samodzielnego planowania procesu nauki. To nie jest sucha ocena, za którą nic nie stoi