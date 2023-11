Niebezpieczny przejazd kolejowy na Dębcu w Poznaniu. Mieszkańcy codziennie ryzykują życiem, aby zdążyć do pracy czy szkoły!

Od lat mieszkańcy Dębca i Świerczewa, a także pasażerowie komunikacji miejskiej i podmiejskiej walczą o usprawnienie przejścia przez przejazd kolejowy na ulicy Opolskiej w Poznaniu. Mieszkańcy i pasażerowie, którym przejazd kolejowy przecina drogę przesiadki z autobusu na tramwaj i z powrotem często tracą długie minuty, aby móc kontynuować swoją podróż.

- Często tracę nawet do 40 minut czekając na przejeździe kolejowym. Bo jak jadę do centrum to przejazd jest zamknięty i jak wracam i się przesiadam to także często jest on zamknięty - opisuje mieszkanka Dębca, z którą rozmawiamy podczas zamknięcia przejazdu kolejowego. W tym czasie przejazd był zamknięty ponad 20 minut i przejechały przez niego 4 pociągi.