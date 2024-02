Niepokojąca przesyłka trafiła do lekarzy ze szpitala w Poznaniu. W środku były rozkładające się ryby i maska Anonymous Vendetta Justyna Piasecka

Przesyłki dotarły do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu we wtorek, 6 lutego. Pixabay/JamesRonin

Do lekarzy ze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu trafiły we wtorek dwie niezidentyfikowane przesyłki. W środku znajdowały się rozkładające ryby oraz maska Anonymous Vendetta. Nie wiadomo, kto i dlaczego wysłał paczki. Niepokojące jest jednak to, za kogo podaje się nadawca.