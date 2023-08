Nieprawidłowa masa, naciski i wymiary zestawu. Niebezpieczny transport na wschodniej obwodnicy Poznania

Kontrola na inspekcyjnych wagach tylko to potwierdziła. Zestaw wraz z ładunkiem ważył prawie 45 t zamiast dopuszczalnych 40 t. Za duże były też naciski pojedynczej osi napędowej ciągnika siodłowego i grupy osi składowych naczepy na drogę. Ciężarówka była również za długa i za szeroka. Inspektorzy stwierdzili też nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w trakcie jazdy. Łańcuchy nie miały tabliczek lub były one już nieczytelne, z kolei na hakach brakowało zapadek.

Nieprawidłowy transport wstrzymano do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W tej sytuacji oznaczało to konieczność przeładowania koparki na inny zestaw. Do zabezpieczenia maszyny użyto już nowych i prawidłowych łańcuchów. Wobec przewoźnika drogowego będzie teraz wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone wysoką karą finansową.