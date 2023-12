Niespokojna noc w Wielkopolsce. Setki interwencji strażaków!

Wichura nad Wielkopolską

Wichury także 22 grudnia

Wiatr przewrócił drzewo na obwodnicy Piły, blokując pas jezdni. Nie ma tam już utrudnień. W Poznaniu strażacy interweniowali przy uszkodzonym przez wiatr rusztowaniu. Akcja miała miejsce w samym centrum miasta, przy ulicy Szkolnej.

Niestety to nie koniec wichur nad Wielkopolską. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla całej Wielkopolski obowiązuje do 22 grudnia, do godziny 20.