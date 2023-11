11 listopada warto od wczesnych godzin wieczornych spoglądać w niebo. Nie zabraknie na nim pięknych i barwnych zjawisk.

- W czwartek ok. południa aktywny region na Słońcu AR3480 wygenerował rozbłysk o sile C2.6. Kilka godzin później koronografy potwierdziły, że w ślad za nim podążył tzw. koronalne wyrzut masy, generując pędzącą "falę uderzeniową" wysokoenergetycznych cząstek ze Słońca

- informuje strona na Facebooku Z głową w gwiazdach.

Dodaje:

- To zjawisko powinno przynieść wiatr słoneczny o dużej prędkości i gęstości. Jego interakcja z górnymi partiami atmosfery może wywołać burze magnetyczną klasy G2. To nieco mniej niż podczas głośnego zdarzenia z niedzieli (G3) ale wciąż wystarczająco, by zorze polarną zaobserwować z terenów średnich szerokości geograficznych - w tym z całej Polski.