Za trzy tygodnie wielkie święto biegaczy, czyli Wings for Life w Poznaniu. Na starcie będzie 8 tys. biegaczy i Katarzyna Szkoda

Wings for Life World Run to globalny bieg charytatywny, który startuje jednocześnie na całym świecie. Uczestnicy uciekają przed prawdziwym lub wirtualnym Samochodem Pościgowym, wyznaczającym linię mety. Ich wpisowe w 100% przeznaczane jest na badania, mające pomóc w powrocie do sprawności osobom dotkniętym paraliżem wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Grupowy start to nie wszystko, co ma do zaoferowania Bieg z Aplikacją Wings for Life World Run. By jak najlepiej oddać atmosferę biegu, co roku powstaje dedykowane audio-show w języku polskim. Podczas 11 edycji biegu głosem, który „ściga” uczestników będzie Adam Małysz. W roli motywatora wystąpi popularny twórca podcastów, Karol Paciorek.

– Jadąc Samochodem Pościgowym w Poznaniu nie mogę przekazać uczestnikom tego, co czuję, ani nakręcić ich do szybszego biegu. W Aplikacji mam dużo większe pole do popisu. Na ten rok przygotowałem selekcję swoich najlepszych powiedzonek i mam nadzieję, że dzięki mnie wszyscy uczestnicy Biegu z Aplikacją Wings for Life World Run będą mogli pochwalić się życiówkami – powiedział Adam Małysz.