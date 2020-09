Ninja Warrior Polska: Uczestnik z Wielkopolski awansował do finału. Powalczy o 150 tys. zł

Michał Wrzesiński na co dzień pracuje jako specjalista do spraw sprzedaży. Po godzinach jest instruktorem wspinaczki sportowej. Do jednego z jego większych osiągnięć należy poprowadzenie drogi wspinaczkowej o stopniu trudności 8a+ w skali francuskiej. Podobno w świecie sportu nie wychodzi mu tylko… gra w koszykówkę. Zawsze stara się poszerzać swoje sportowe horyzonty i wydaje się, że tor Ninja Warrior jest jednym z takich horyzontów.

Michała mogliśmy obejrzeć już w pierwszym odcinku. Najpierw w eliminacjach pokonał cały tor z czasem 5:10:01. Niestety, z tego występu mogliśmy obejrzeć zaledwie parę sekund. Całe przejście widzieliśmy w półfinale. Tutaj Michał pokonał tor z czasem 2:39:04. Finał z jego udziałem jest przewidziany na 13 października.