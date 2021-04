Nocowanie w lesie w niektórych miejscach będzie legalne od 1 maja. Lasy Państwowe wyznaczyły 429 miejsc legalnego nocowania na dziko

Od 1 maja na dziko będzie można nocować łącznie w 429 miejscach w całej Polsce, a w Wielkopolsce będzie to 25 nadleśnictw. Leśnicy będą dążyć do tego, aby w każdym nadleśnictwie teren, gdzie można zanocować na dziko liczył ok. 1500 ha. W jednym miejscu bez zgłaszania będzie mogło przenocować 9 osób nie dłużej nić przez 2 noce z rzędu.

Co ważne, tylko w 46 miejscach pilotażowych będzie można używać kuchenek gazowych, w pozostałych miejscach będzie to zakazane.

Jak wygląda nocowanie w lesie?

W takich miejscach nie będzie żadnej infrastruktury, czy to koszy na śmieci, czy toalet. Śmieci należy zabrać ze sobą i wyrzucić je we własnym zakresie. Do wyprawy należy się też dobrze przygotować – zabrać ze sobą wszystkie niezbędne do nocowana w lesie rzeczy, a także jedzenie i wodę. Jeżeli chodzi o potrzeby fizjologiczne, to zalecane jest wzięcie ze sobą saperki, żeby wykopać dołek, w który będzie można się załatwić.