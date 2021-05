Nowa filia Biblioteki Raczyńskich na Wildzie w Poznaniu na 192. rocznicę otwarcia

Książkomaty w Poznaniu będą stały w miejscach ze słabym dostępem do bibliotek

Nowa filia Biblioteki Raczyńskich mieści się na pierwszym piętrze galerii handlowej Green Point, przy ul. Hetmańskiej 91. Do wykorzystania bibliotekarze mają około 450 metrów kwadratowych. Na czytelników czeka blisko 50 tysięcy książek, audiobooków, filmów, czasopism, a nawet gier planszowych.

Zarówno Filia Wildecka i Fila 53 dla dzieci będą czynne od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 19.00, a w soboty od 9.00 do 15.00.