Nowe połączenia lotnicze. W przyszłym roku polecimy do europejskich stolic

Nowe kierunki lotów z Poznania

Loty do Salonik będą nowością, natomiast do Kopenhagi od kilku lat lata linia SAS. Z kolei loty do Pragi wrócą po dwunastu latach nieobecności w powietrzu. Na początku 2012 roku zakończyły się loty między Poznaniem i Pragą, wykonywane przez Czech Airlines.

I dodają: - Dzień później, czyli w prima aprilis, rozpoczną się loty do Pragi. Z kolei we wtorek, 2 kwietnia, ruszą połączenia z Kopenhagą. Loty do wszystkich tych trzech miejsc odbywać się będą dwa razy w tygodniu: do Salonik - w niedziele i środy, Pragi - w poniedziałki i czwartki, a Kopenhagi - we wtorki i soboty.

- Oprócz trzech powyższych kierunków będzie można też polecieć do Dubrownika, o czym poinformowano pod koniec listopada. Prawdopodobnie ubędzie jedno połączenie. Z końcem maja 2024 roku po raz ostatni będzie można polecieć do i z Krakowa. Możliwe jednak, że Ryanair zaprezentuje kolejne destynacje z poznańskiego lotniska. Irlandzka linia lotnicza w ostatnim czasie co kilka dni informuje o nowych połączeniach z innych polskich portów, m.in. z Wrocławia do Marsylii, czy z Gdańska do Brindisi i szwedzkiego miasta Skalleftea.

Z kolei w czerwcu ponownie ruszą połączenia do Puli i Korfu. Nie ma natomiast informacji, czy wrócą loty do Burgas. W przypadku innej taniej linii - Wizzair - do systemu sprzedaży wróciły bilety do Tirany. Niezmiennie będzie też można polecieć do Londynu i Kutaisi. Tylko przez pierwsze trzy miesiące 2024 roku będzie można polecieć do Werony. Siatkę stałych połączeń z Poznania uzupełniają loty do Dubaju (Flydubai), Monachium, Frankfurtu (oba Lufthansa), Kopenhagi (SAS), Warszawy oraz liczne loty czarterowe.